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Эбру-шопперы

Встречи
Ленина, 50а, 501

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Слышал про эбру? Это древняя техника рисования, в переводе с персидского - «облако на воде». Рисунки создаешь на воде, смешанной с загустителем, с помощью кисти, шила и гребня. Их можно переносить на бумагу, ткань, дерево или любую другую впитывающую поверхность. А главное - эбру всегда получается красиво. Ну, а весна не за горами, первая эру-встреча будет посвящена подготовке к теплу, ты будешь делать шопперы. Сначала потренируешься на бумаге, подберешь понравившиеся цвета и формы, а затем перенесешь рисунок с воды на шоппер. И тададам твоя неповторимая сумка готова. Все инструменты, краски, шопперы, чай сладости будут предоставлены. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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