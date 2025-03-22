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Дзухатсу

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

«Я был, я жил, я ел, я пил, Кутил, крутил романы Страдал, болел, кипел, горел И вот как в воду канул... И нет меня, ни тут ни там Так дальше жить — фрустрация В 12 ночи я им позвонил. И всё исчез. Дзухатсу...» По-японски «дзухатсу» означает необъяснимое исчезновение, улетучивание, порой даже самые успешные люди начинают понимать, что они живут не своей жизнью...

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