«Я был, я жил, я ел, я пил, Кутил, крутил романы Страдал, болел, кипел, горел И вот как в воду канул... И нет меня, ни тут ни там Так дальше жить — фрустрация В 12 ночи я им позвонил. И всё исчез. Дзухатсу...» По-японски «дзухатсу» означает необъяснимое исчезновение, улетучивание, порой даже самые успешные люди начинают понимать, что они живут не своей жизнью...