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Двое существуют: почему любовь невозможна и всё же происходит

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Французский психоаналитик Жак Лакан описывал любовь так: «Дар того, чего у тебя нет, тому, кто этого не хочет». То есть — любовь невозможна, поскольку в ней выражено стремление человека заполнить присущую ему структурную нехватку. Человек — субъект желания, которое никогда не может быть исполнено: за каждым утолением голода вновь следует голод. Но именно невозможность любви делает её уникальным событием, разрывающим порядок нормативности и открывающим пространство свободы. На лекции поговоришь о том: — что философы и психоаналитики говорили и говорят о любви; — чем любовь отличается от сексуальных отношений; — как возможна любовь в мире победивших интрижек; — почему любовь — это революционное (а значит, редкое и удивительное) событие. Лекция ассистента кафедры социальной философии УрФУ Павла Гордока.

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