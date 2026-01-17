Французский психоаналитик Жак Лакан описывал любовь так: «Дар того, чего у тебя нет, тому, кто этого не хочет». То есть — любовь невозможна, поскольку в ней выражено стремление человека заполнить присущую ему структурную нехватку. Человек — субъект желания, которое никогда не может быть исполнено: за каждым утолением голода вновь следует голод. Но именно невозможность любви делает её уникальным событием, разрывающим порядок нормативности и открывающим пространство свободы. На лекции поговоришь о том: — что философы и психоаналитики говорили и говорят о любви; — чем любовь отличается от сексуальных отношений; — как возможна любовь в мире победивших интрижек; — почему любовь — это революционное (а значит, редкое и удивительное) событие. Лекция ассистента кафедры социальной философии УрФУ Павла Гордока.