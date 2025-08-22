ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Двадцать второе августа двадцать пятого

Камерный театр, ул. Пролетарская,18

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Фестивали

Про событие

Премьера нового автофикшен-спектакля. Прогуляешься по событиям 1990х-2025х. Вспомнишь про ковид, ла-ла-лэнд, развал СССР, песню «Bad guy», рождение семимиллиардного человека. Ощутишь, что несмотря ни на что — мы рядом. И это очень круто. Это не просто прогулка — это путешествие по чьим-то историям, закономерностям, мимолётным встречам, незначительным на первый взгляд выборам, которые, как оказывается, определили всё. Герои спектакля вспоминают, казалось бы, несвязанные эпизоды своей жизни: случайную встречу с Гришковцом в г. Яровое, путешествие в Париж, чемпионат по самбе, прощание в Новоуральске, незнакомку в Испании, способ вызвать дождь в пекло, лалаленд в Санкт-Петербурге. Эти истории складываются в общую карту судеб героев — обычных молодых людей окраин Екатеринбурга, которые оказались вместе в этот день. Показ спектакля состоится в Парке Литературного квартала. Сбор зрителей в Камерном театре, ул. Пролетарская, 18

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Научно-технический рэп
Научно-технический рэп

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста