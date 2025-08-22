Премьера нового автофикшен-спектакля. Прогуляешься по событиям 1990х-2025х. Вспомнишь про ковид, ла-ла-лэнд, развал СССР, песню «Bad guy», рождение семимиллиардного человека. Ощутишь, что несмотря ни на что — мы рядом. И это очень круто. Это не просто прогулка — это путешествие по чьим-то историям, закономерностям, мимолётным встречам, незначительным на первый взгляд выборам, которые, как оказывается, определили всё. Герои спектакля вспоминают, казалось бы, несвязанные эпизоды своей жизни: случайную встречу с Гришковцом в г. Яровое, путешествие в Париж, чемпионат по самбе, прощание в Новоуральске, незнакомку в Испании, способ вызвать дождь в пекло, лалаленд в Санкт-Петербурге. Эти истории складываются в общую карту судеб героев — обычных молодых людей окраин Екатеринбурга, которые оказались вместе в этот день. Показ спектакля состоится в Парке Литературного квартала. Сбор зрителей в Камерном театре, ул. Пролетарская, 18