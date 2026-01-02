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Душевный русский выходной

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Культовое шапито-шоу на два этажа с праздничным столом и заказом песен у Александра Галкаева на первом этаже, на втором — круговорот музыки от современных поп-хитов до эстрадных шлягеров от Диджея Котенка, Андрея Янна, Олеси Шайхутдиновой, Славы Душина и Саши Елсакова. Вход свободный.

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