Душевный русский выходной
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Культовое шапито-шоу на два этажа с праздничным столом и заказом песен у Александра Галкаева на первом этаже, на втором — круговорот музыки от современных поп-хитов до эстрадных шлягеров от Диджея Котенка, Андрея Янна, Олеси Шайхутдиновой, Славы Душина и Саши Елсакова. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи