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Душевный русский выходной

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мощная заварушка на обоих этажах бара: на первом – треки по твоим заявкам от Артема Зверева и Саши Галкаева и угощения с «русского стола». На втором с 22:00 играют знакомые всем на уровне культурного кода хиты поп-музыки Stasya, Андрей Янн, Денис Клевакин, Денис Климанов, Слава Душин и Саша Елсаков. Вход свободный.

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