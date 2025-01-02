Душевный русский выходной
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мощная заварушка на обоих этажах бара: на первом – треки по твоим заявкам от Артема Зверева и Саши Галкаева и угощения с «русского стола». На втором с 22:00 играют знакомые всем на уровне культурного кода хиты поп-музыки Stasya, Андрей Янн, Денис Клевакин, Денис Климанов, Слава Душин и Саша Елсаков. Вход свободный.
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