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Дух аристократизма в кинематографе Лукино Висконти

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Паблик-ток с философом и киноведом Михаилом Витушко и историком и ценителем кино Андреем Назаровым. Почему Висконти считается аристократом от мира кинематографа? Какие художественные и эстетические приемы он использовал в своих фильмах? Как модернистские идеи итальянского режиссёра менялись и дополнялись на всем протяжении его творчества? Что связывало эстетику Висконти с концепцией итальянского неореализма? Это и многое другое участники обсудят на встрече. Сначала будут доклады от лекторов (20 минут каждый), после них вопросы и ответы, а завершится мероприятие просмотром фильма «Семейный портрет в интерьере». Событие бесплатное. По желанию ты можешь оставить донат на самом мероприятии.

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