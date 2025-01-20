Паблик-ток с философом и киноведом Михаилом Витушко и историком и ценителем кино Андреем Назаровым. Почему Висконти считается аристократом от мира кинематографа? Какие художественные и эстетические приемы он использовал в своих фильмах? Как модернистские идеи итальянского режиссёра менялись и дополнялись на всем протяжении его творчества? Что связывало эстетику Висконти с концепцией итальянского неореализма? Это и многое другое участники обсудят на встрече. Сначала будут доклады от лекторов (20 минут каждый), после них вопросы и ответы, а завершится мероприятие просмотром фильма «Семейный портрет в интерьере». Событие бесплатное. По желанию ты можешь оставить донат на самом мероприятии.