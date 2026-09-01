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Kraftwerk — отцы электроники

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

«Я твой слуга, я твой работник» — такие слова доносились из композиции The Robots немецкой группы Kraftwerk. И впервые в истории было ощущение, что машины решили сочинять музыку, овладев искусством музицирования. Без них не было бы электронной музыки. По крайней мере в том виде, в котором ты её знаешь. Именно они решили, что гитарам пора посторониться, и вывели на авансцену синтезаторы. И в отличие от заумных коллег по цеху, стали делать максимально простую музыку. Эти музыканты перевернули представления о синтезаторах, электронной музыке, имидже и поведении на сцене. И попытались представить, что же будет, если роботы будут сочинять музыку. И правда, а что будет?

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