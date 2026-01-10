The Prodigy — это бессмертная музыка. The Prodigy — это песни, ставшие гимнами сразу нескольких поколений: «Smack My Bitch Up», «Voodoo People», «No Good», «Breathe» и другие. The Prodigy — это рейв. Другой Оркестр обожает The Prodigy. Ты тоже? Тогда да будет постновогодний рейв в твоём сердце! We Live Forever!