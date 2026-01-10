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Другой Оркестр: The Prodigy

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

The Prodigy — это бессмертная музыка. The Prodigy — это песни, ставшие гимнами сразу нескольких поколений: «Smack My Bitch Up», «Voodoo People», «No Good», «Breathe» и другие. The Prodigy — это рейв. Другой Оркестр обожает The Prodigy. Ты тоже? Тогда да будет постновогодний рейв в твоём сердце! We Live Forever!

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