Лекция-дискуссия/художественная практика. Медитация — древняя практика, зародившаяся в восточных духовных традициях и получившая широкое распространение по всему миру, меняясь и приспосабливаясь к разным культурам. Медитативные практики адаптируются к местным условиям, становясь неотъемлемой частью жизни людей. Класс искусств MIRvOIR приглашает на занятие, посвященное исследованию медитации и созерцания. Ты рассмотришь примеры медитативных практик, чтобы понять, как путешествие в себя влияет на человека и окружающий мир. Поговоришь о практиках древнего Востока, их потенциале изменения сознания и быта. А в художественной части занятия участники создадут уникального спутника для медитативных практик — очаровательного человечка-держателя для аромапалочек при помощи глины, который станет верным помощником в домашнем путешествии к себе. Запись в тг.