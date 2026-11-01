Это большое многофигурное действо, вдохновленное поисками авангарда 1920-х годов — художественным супрематизмом, конструктивизмом, динамикой поэзии Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Спектакль рождается на пересечении линий и звуков, рифмующихся с архитектурой самого здания. Костюмы и декорации здесь — как живые полотна авангарда. Всё действо пронизано фантазиями о новом мире и новом человеке, о городе будущего, где искусство, инженерия и поэзия сливаются в единый поток. Зритель становится соучастником этой экспериментальной театральной, визуальной и звуковой симфонии. Это не просто театр. Это перформативно-акустическое, конструктивистско-футуристическое, литературно-инженерное действо в двух этажах, с лестничным пролетом и коридором. Зрители не сидят в креслах – они перемещаются по зданию вслед за действием. Вместе с героями ты окажешься: — в фойе, где родится сам «Дом Будетлян» под стихи Маяковского и звуки авангардной музыки; — на уникальной лестнице-колодце, где хор исполнит футуристические мантры, а тени танцоров сплетутся в самонапряженные конструкции; — в длинном коридоре второго этажа, где оживут воспоминания реальных жильцов дома-коммуны; — в изящном двусветном зале, где в финале встретятся все линии действия — поэзия, танец, свет и бетонные своды. Два сеанса, в 16:00 и в 18:00