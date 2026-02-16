Документалки и концерт группы Coil
улица Малышева, 35
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Про событие
Неожиданное возвращение музыкально-документального понедельника. Будешь смотреть: Coil «The Sound of Progress» Documentary Interview and Studio Footage (1986); Coil, the death of Jhon Balance ( Documentary ) (2020); Coil Live in Moscow / DK Gorbunova (15.09.2001) Музыка Койл подобна философскому камню, тайна которого, будучи на протяжении всего существования человечества открыта лишь единицам из единиц, встречается здесь и сейчас, в твоих ушах. Мир Койл — это мир, сокрытый на самых дальних границах человеческого восприятия, но титанической силой воли сделанный ярчайше явным и слышимым, а может быть даже и видимым. Доброй лунной дороги всем. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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