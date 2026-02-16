ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Документалки и концерт группы Coil

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Неожиданное возвращение музыкально-документального понедельника. Будешь смотреть: Coil «The Sound of Progress» Documentary Interview and Studio Footage (1986); Coil, the death of Jhon Balance ( Documentary ) (2020); Coil Live in Moscow / DK Gorbunova (15.09.2001) Музыка Койл подобна философскому камню, тайна которого, будучи на протяжении всего существования человечества открыта лишь единицам из единиц, встречается здесь и сейчас, в твоих ушах. Мир Койл — это мир, сокрытый на самых дальних границах человеческого восприятия, но титанической силой воли сделанный ярчайше явным и слышимым, а может быть даже и видимым. Доброй лунной дороги всем. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста