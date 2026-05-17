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До встречи на Луне

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Говорят, в космосе никто не услышит твоего крика. А что насчёт музыки? Стало любопытно, что играет на луне, когда все спят, и сюда позвали трёх артисток с голосами и песнями, которые звучат как лунный свет: евавета, диана dicha и настя flowerchild. Компанию составят близкие, но недосягаемые sonyaprosti. Дресс-код: светлая или тёмная сторона луны. Светлая: серебряные или белые ткани, что-то лёгкое, струящееся и мерцающее. Тёмная: глубокие синие и чёрные цвета, плотные ткани, тёмные пайетки. Опционально: блёстки, переводные тату со звёздами и любые другие связанные с космосом и луной идеи. Звезды прямо над тобой. Луна на расстоянии вытянутой руки. И только один вопрос: «ты тоже это слышишь?».

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