…Они растворились в водовороте воспоминаний мира, а их тела поглотила земля. Смерть подняла их останки, оставив свои отпечатки на ветхих мощах. Их плоть — сосуд воспоминаний неживых. Они — пойма образов из котла вечности. Они её Длань … И накроет ей земли от Череповца до Сибирских просторов. Их энергичный чёрный рок повествует о смерти и воспоминаниях, забытых вместе с усопшими. Впервые в Екатеринбурге. При поддержке: — Хворь (black metal) — Падь (black metal)