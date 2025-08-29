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DJ Tinder, DJ Fake Nice, Миша Петрик

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Обнятая ветрами Балтийского моря DJ Fake Nice и поцелованный волжским бризом DJ Tinder завершают отпускные турне и возвращаются полные новых впечатлений. В их музыкальный вояж выписан билет Мише Петрику, чья флешка рвется по швам от новой музыки. Вход свободный.

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