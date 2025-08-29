Обнятая ветрами Балтийского моря DJ Fake Nice и поцелованный волжским бризом DJ Tinder завершают отпускные турне и возвращаются полные новых впечатлений. В их музыкальный вояж выписан билет Мише Петрику, чья флешка рвется по швам от новой музыки. Вход свободный.