DJ Tinder, DJ Fake Nice, Миша Петрик
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Обнятая ветрами Балтийского моря DJ Fake Nice и поцелованный волжским бризом DJ Tinder завершают отпускные турне и возвращаются полные новых впечатлений. В их музыкальный вояж выписан билет Мише Петрику, чья флешка рвется по швам от новой музыки. Вход свободный.
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