В пятницу вприпрыжку пронесёшься по улицам и закоулкам британских городов в поисках самых гуттаперчевых треков гэрриджа, бэйса и юкей-саунда. Гиды по музыкальному урбану DJ Pak, Винтовкин и Кирилл Самойлов. Вход свободный.