DJ Pak, Кирилл Самойлов и Винтовкин
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В пятницу вприпрыжку пронесёшься по улицам и закоулкам британских городов в поисках самых гуттаперчевых треков гэрриджа, бэйса и юкей-саунда. Гиды по музыкальному урбану DJ Pak, Винтовкин и Кирилл Самойлов. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи