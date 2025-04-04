ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

DJ Fake Nice, Stasya, Serejz

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Организаторы уже тестируют шестеренки музыкальных аппаратов, проверяют пультовую и сверяют наличие всех лампочек в софитах, чтобы быть уверенными в удачных настройках для пятничной вечеринки с DJ Fake Nice, Stasya и Serejz. Пока они заняты своими важными делами, эта троица калибрует свои прицелы на поиск новой музыки: от трипи-хауса до электро и майами-бэйса. Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста