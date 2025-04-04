DJ Fake Nice, Stasya, Serejz
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Организаторы уже тестируют шестеренки музыкальных аппаратов, проверяют пультовую и сверяют наличие всех лампочек в софитах, чтобы быть уверенными в удачных настройках для пятничной вечеринки с DJ Fake Nice, Stasya и Serejz. Пока они заняты своими важными делами, эта троица калибрует свои прицелы на поиск новой музыки: от трипи-хауса до электро и майами-бэйса. Вход свободный.
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