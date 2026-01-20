Туалет один из самых важных, но наименее обсуждаемых объектов дизайна. Он отражает представления общества о комфорте и бытовой свободе. На встрече поговоришь о том, какими бывают современные унитазы и их апгрейды, почему высота и угол наклона напрямую влияют на удобство, и как особенности конструкции соотносятся с физиологией человека. Запись в тг через бот.