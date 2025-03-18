Дивные сказки: на свет аленького цветочка
улица Тургенева, 22, оф 10
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
В некотором царстве, в некотором государстве есть странный остров. Вокруг него бушуют волны и свищет ветер, однако ни одна веточка не пошевелиться на густых кронах деревьев. По легенде здесь растет аленький цветочек. Говорят, что он может исполнить любое желание. Да вот только никто с этого острова не возвращался... Получиться ли у тебя, герой, найти таинственный цветок? Или ты тоже станешь частью легенд и сказаний? Запись в личные сообщения группы в ВК.
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