В некотором царстве, в некотором государстве есть странный остров. Вокруг него бушуют волны и свищет ветер, однако ни одна веточка не пошевелиться на густых кронах деревьев. По легенде здесь растет аленький цветочек. Говорят, что он может исполнить любое желание. Да вот только никто с этого острова не возвращался... Получиться ли у тебя, герой, найти таинственный цветок? Или ты тоже станешь частью легенд и сказаний? Запись в личные сообщения группы в ВК.