ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Дисфункциональный миф Йоргоса Лантимоса

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Эта лекция посвящена творчеству Йоргоса Лантимоса — одного из самых обсуждаемых режиссёров современного кино, чьи фильмы неизменно вызывают споры и расширяют границы привычного восприятия. Лантимос — фигура, которую невозможно игнорировать. Его кино называют странным, провокационным, сложным для восприятия, но именно в этой «неудобности» и скрыта его сила. В прошлом году режиссёр буквально заполонил медиапространство, подтвердив свой статус одного из ключевых авторов сегодняшнего артхауса. Лекция охватывает всю фильмографию режиссёра с фокусом на его ключевых работах, а именно: «Клык» (2009) — греческий период: семья как закрытая система и модель искажённых отношений. «Фаворитка» (2018) — английский период: власть, амбиции и женские образы в пространстве придворных интриг. «Бедные-несчастные» (2023) — американский период: новая искренность и эволюция личности Беллы Бакстер. Через персонажей и истории ты проследишь путь режиссёра и увидишь, как меняются формы, сохраняя узнаваемый авторский почерк. Оплата на месте, требуется предварительная регистрация.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста