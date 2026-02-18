Эта лекция посвящена творчеству Йоргоса Лантимоса — одного из самых обсуждаемых режиссёров современного кино, чьи фильмы неизменно вызывают споры и расширяют границы привычного восприятия. Лантимос — фигура, которую невозможно игнорировать. Его кино называют странным, провокационным, сложным для восприятия, но именно в этой «неудобности» и скрыта его сила. В прошлом году режиссёр буквально заполонил медиапространство, подтвердив свой статус одного из ключевых авторов сегодняшнего артхауса. Лекция охватывает всю фильмографию режиссёра с фокусом на его ключевых работах, а именно: «Клык» (2009) — греческий период: семья как закрытая система и модель искажённых отношений. «Фаворитка» (2018) — английский период: власть, амбиции и женские образы в пространстве придворных интриг. «Бедные-несчастные» (2023) — американский период: новая искренность и эволюция личности Беллы Бакстер. Через персонажей и истории ты проследишь путь режиссёра и увидишь, как меняются формы, сохраняя узнаваемый авторский почерк. Оплата на месте, требуется предварительная регистрация.