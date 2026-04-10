Может ли художник существовать вне контекста истории искусства, или без образования он обречён на роль вечного любителя? На этой лекции два спикера попробуют ответить на главный вопрос: что важнее — знание контекста или свобода от него? Один докажет, что академические рамки убивают искру, а второй — что без фундамента ты просто «рисуешь для души», а не создаешь искусство. А где же истина? Вместе со зрителями они попытаются найти грань между дилетантизмом и новым словом в искусстве. Запись через бота в тг.