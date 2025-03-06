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Диор и возвращение женственности. Лекция Duetto_arte

Лекторий в библиотеке, улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция о моде от проекта Duetto_arte (Ирины Святской и Елены Бызовой). Тихий, скромный и застенчивый дизайнер, разве такие бывают!? Да, Кристиан Диор был как раз таким. После показов он отправлялся в свой дом во французской глуши, пил вино и гулял с собакой. А вот в моде он скромным точно не был. Самые роскошные ткани, самые пышные юбки и самые тонкие талии ворвались в мир моды, благодаря Диору. Он открыл свой модный дом в 45 лет и грелся в лучах славы всего 10 лет. На лекции ты узнаешь: — как скромный дизайнер заставил женщин снова надеть корсет и возродил женственность. — как Джон Гальяно добавил в модный дом театральность, яркие шоу и немного скандала. — как живёт модный дом сейчас, как ищет вдохновение в балете, искусстве и картах таро. Дизайнеры меняются, эпохи сменяют друг друга, но в доме Диор по-прежнему царит восхищение женской красотой и любовь к ней.

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