Готов ли ты сорваться с цепи и погрузиться в атмосферу тропиков, жарких ритмов и первобытного веселья? Пора выпустить своего внутреннего зверя! Что тебя ждёт: — Фотозона с настоящей змеёй для обладателей VIP-билетов. — Бесплатная зона боди-арта: стань зеброй, тигром или симпатичным жирафиком. — Арома-пойнт: особая зона ароматов сырых и жарких джунглей, морского берега и солнечных тропических фруктов. — Тропические коктейли со скидками до 30%. — За вертаками и майками Danny G, Barry, X-Rise и Teddy: в традиционный плейлист Свобода Рейв с самыми трендовыми бэнгерами последних лет плюсанётся жаркая латина и африканские ритмы. — За лучший образ в анималистичных принтах наградят подарком. Надень леопард, отбрось правила и впрыгни в движ. Это не вечеринка. Это сафари по твоим инстинктам.