Диджитал-киновечер
Школа «О'Смысле», проспект Ленина, 50Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Романтика, тайны и новые знакомства! Кинопоказ фильма «Ты умеешь хранить секреты?» ко Дню всех влюбленных. Это возможность завести новые знакомства, в том числе, среди диджиталистов, взглянуть на фильм под профессиональным углом и зарядиться атмосферой любви к диджиталу. Организатор обещает попкорн к кино, с тебя — всего лишь хорошее настроение и регистрация.
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