ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Диджитал-киновечер

Школа «О'Смысле», проспект Ленина, 50Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Романтика, тайны и новые знакомства! Кинопоказ фильма «Ты умеешь хранить секреты?» ко Дню всех влюбленных. Это возможность завести новые знакомства, в том числе, среди диджиталистов, взглянуть на фильм под профессиональным углом и зарядиться атмосферой любви к диджиталу. Организатор обещает попкорн к кино, с тебя — всего лишь хорошее настроение и регистрация.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста