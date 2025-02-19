Романтика, тайны и новые знакомства! Кинопоказ фильма «Ты умеешь хранить секреты?» ко Дню всех влюбленных. Это возможность завести новые знакомства, в том числе, среди диджиталистов, взглянуть на фильм под профессиональным углом и зарядиться атмосферой любви к диджиталу. Организатор обещает попкорн к кино, с тебя — всего лишь хорошее настроение и регистрация.