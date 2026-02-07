Данс-триллер по мотивам новеллы Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек». Танцевальная структура, вобравшая в себя смысловые коды многих источников: от комического балета Петипа и сумрачной истории Гофмана до теста Тьюринга и теории страхов Фрейда. Смутный оригинал и достоверные копии. Бесстрастные селфи и яростный крамп.