Девушка с фарфоровыми глазами
проспект Ленина, 43
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Завершение:
от 800₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Данс-триллер по мотивам новеллы Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек». Танцевальная структура, вобравшая в себя смысловые коды многих источников: от комического балета Петипа и сумрачной истории Гофмана до теста Тьюринга и теории страхов Фрейда. Смутный оригинал и достоверные копии. Бесстрастные селфи и яростный крамп.
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