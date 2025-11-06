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Дети и взрослые: враги или просто люди с разных планет?
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Про событие
Стоит одному веселому и любознательному ребенку чуть подрасти, как он моментально превращается в скучного и дурацкого взрослого. Да? Или шансы на сохранение прикола в душе остаются, даже когда взрослость безвозвратно пришла? Будешь разбираться на новой лекции из цикла Наталии Мамлеевой «Английская сказка — литература не для детей?». — летать умеют только эгоистичные балбесы-весельчки? — был ли Питер Пэн эгоистичным балбесом-весельчком? — Мэри Поппинс — идеальная няня или ведьма? Приходи погрузиться в тайны и аллюзии главных произведений Джеймса Мэтью Барри и Памелы Трэверс.
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