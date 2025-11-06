Стоит одному веселому и любознательному ребенку чуть подрасти, как он моментально превращается в скучного и дурацкого взрослого. Да? Или шансы на сохранение прикола в душе остаются, даже когда взрослость безвозвратно пришла? Будешь разбираться на новой лекции из цикла Наталии Мамлеевой «Английская сказка — литература не для детей?». — летать умеют только эгоистичные балбесы-весельчки? — был ли Питер Пэн эгоистичным балбесом-весельчком? — Мэри Поппинс — идеальная няня или ведьма? Приходи погрузиться в тайны и аллюзии главных произведений Джеймса Мэтью Барри и Памелы Трэверс.