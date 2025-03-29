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«Depeche Mode» — кумиры электронной музыки

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124а

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Не так много в мире групп, проживших сорок лет и продолжающих музыкальную карьеру. Не так много среди так групп, оставивших гигантский след в современной музыке. Но Depeche Mode во-многом нет равных. Они были из того поколения, что решило синтезаторы использовать на замену гитарам. Они устремились в будущее, разрушая правила, созданные предыдущими поколениями. Группе хотелось найти не просто своё звучание, а звук целого нового жанра. И их пионерство заразило сотни музыкантов по всему миру. На протяжении всей своей жизни Depeche Mode менялись: взрослели, грубели, переживали личные невзгоды, ссорились и мирились. Менялась их музыка. От мечтательного синти-попа ранних 1980-х до резкого звука середины 1990-х, от современных ритмов до винтажных тембров последних работ. Они могли собрать стадионы и запереться в студии, создавая очередной шедевр. И до сих пор Depeche Mode не теряют своей актуальности. В чем же их сила?

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