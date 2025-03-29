Не так много в мире групп, проживших сорок лет и продолжающих музыкальную карьеру. Не так много среди так групп, оставивших гигантский след в современной музыке. Но Depeche Mode во-многом нет равных. Они были из того поколения, что решило синтезаторы использовать на замену гитарам. Они устремились в будущее, разрушая правила, созданные предыдущими поколениями. Группе хотелось найти не просто своё звучание, а звук целого нового жанра. И их пионерство заразило сотни музыкантов по всему миру. На протяжении всей своей жизни Depeche Mode менялись: взрослели, грубели, переживали личные невзгоды, ссорились и мирились. Менялась их музыка. От мечтательного синти-попа ранних 1980-х до резкого звука середины 1990-х, от современных ритмов до винтажных тембров последних работ. Они могли собрать стадионы и запереться в студии, создавая очередной шедевр. И до сих пор Depeche Mode не теряют своей актуальности. В чем же их сила?