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День Св'Патрика в Нирване
улица Шевченко, 9
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 0+
Вечеринки
Про событие
Слышал ли ты легенды о Святом Патрике? А даже если и не слышали, то это не так важно, потому что про День Святого Патрика ты слышал точно! Самый зелёный праздник в мире. Самый главный Патрик на Урале! А где? Конечно в Нирване, которая как и Ирландия так и не сдалась под гнётом британских баранов! Харизматичные фолк-друзья из суровой Сибири - Миннезингеры Дух свободной Ирландии со склонов Уральских гор - Украли клевер! Танцевальная поддержка - Shaun the Sheep! Больше фолка! Больше зелёного цвета! Больше Ирландии! На входе билеты будут дороже.
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