Слышал ли ты легенды о Святом Патрике? А даже если и не слышали, то это не так важно, потому что про День Святого Патрика ты слышал точно! Самый зелёный праздник в мире. Самый главный Патрик на Урале! А где? Конечно в Нирване, которая как и Ирландия так и не сдалась под гнётом британских баранов! Харизматичные фолк-друзья из суровой Сибири - Миннезингеры Дух свободной Ирландии со склонов Уральских гор - Украли клевер! Танцевальная поддержка - Shaun the Sheep! Больше фолка! Больше зелёного цвета! Больше Ирландии! На входе билеты будут дороже.