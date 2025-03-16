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День Св'Патрика в Нирване

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Слышал ли ты легенды о Святом Патрике? А даже если и не слышали, то это не так важно, потому что про День Святого Патрика ты слышал точно! Самый зелёный праздник в мире. Самый главный Патрик на Урале! А где? Конечно в Нирване, которая как и Ирландия так и не сдалась под гнётом британских баранов! Харизматичные фолк-друзья из суровой Сибири - Миннезингеры Дух свободной Ирландии со склонов Уральских гор - Украли клевер! Танцевальная поддержка - Shaun the Sheep! Больше фолка! Больше зелёного цвета! Больше Ирландии! На входе билеты будут дороже.

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