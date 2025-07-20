Музыкант из экзотической Австралии Дэн Барнетт выступит в EverJazz с яркой эклектичной программой. Дэн Барнетт (тромбон, Австралия) — не только уникальный музыкант и вокалист, но ещё и харизматичный шоумен, которого нельзя не полюбить. Дэн обыгрывает выступление своей яркой подачей и артистичностью, неизменно очаровывая и радуя публику оригинальным шоу. Благодаря этому, он является желанным и востребованным артистом по всему миру, а также постоянным участником легендарных джаз-бэндов Unity Hall и Blues Point Jazz. В настоящее время Дэн регулярно выступает со своим биг-бендом из 14 музыкантов, много гастролирует по миру и участвует в крупнейших музыкальных фестивалях. Вместе с австралийским артистом в EverJazz выступит Трио Дмитрия Сабурова – одного из самых востребованных и ярких барабанщиков Москвы. Дмитрий создал самую большую и сильную команду по организации туров по всей России с участием лучших музыкантов нашей страны, а также является организатором ежегодного Международного Джазового Фестиваля “JazzMore” в Сочи. В настоящее время успешно гастролирует с Заслуженными артистами России и приглашёнными зарубежными музыкантами, имеющими большие международные регалии. В программе вечера авторские композиции Дэна Барнетта, бразильские босса-новы и трогательные баллады, а также джазовые стандарты от величайших композиторов жанра. Помимо виртуозный игры на тромбоне, Дэн Барнетт удивит вас неординарным джазовым вокалом и игрой на настоящих морских раковинах. Состав музыкантов: Daniel Barnett – тромбон, вокал (Австралия); Дмитрий Сабуров – ударные (Москва); Владимир Нестеренко – рояль (Москва); Александр Булатов – контрабас.