Он и Она. Вечная тема. С тоскливой обречённостью и презрением взирает прекрасный Демон на землю, и ничто его не трогает. Сладость безграничной власти давно ему наскучила. Но страсть к земной женщине переворачивает душу Демона, удел которого — бессмертие и бесконечное одиночество. В спектакле не прозвучит ни одного слова. Все чувства выражаются только телом. Только часть билетов продаётся онлайн. Поэтому, если при покупке билетов онлайн ты обнаружил, что мест нет, ты можешь позвонить в кассу театра за полной информацией о наличии билетов ежедневно с 10:00 до 20:00