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  1. Екатеринбург
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Демон

Коляда-Театр
проспект Ленина, 97

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Он и Она. Вечная тема. С тоскливой обречённостью и презрением взирает прекрасный Демон на землю, и ничто его не трогает. Сладость безграничной власти давно ему наскучила. Но страсть к земной женщине переворачивает душу Демона, удел которого — бессмертие и бесконечное одиночество. В спектакле не прозвучит ни одного слова. Все чувства выражаются только телом. Только часть билетов продаётся онлайн. Поэтому, если при покупке билетов онлайн ты обнаружил, что мест нет, ты можешь позвонить в кассу театра за полной информацией о наличии билетов ежедневно с 10:00 до 20:00

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