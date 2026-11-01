«Донесение констебля Арчибальда Кларка. Колдуотер-Фоллз, Массачусетс, 9 октября 1930 года. Имею честь донести Вам следующее. В среду утром лавочник Фил Кретц обнаружил у ручья Харлана Дюпри. Тот сидел на земле и грыз человеческую кость. Как удалось установить, оная кость принадлежала Бетани Миллер, восьми лет от роду, пропавшей прошлым вечером. Дюпри задержан и содержится в камере, однако допросить его не представляется возможным: подобно бешенному зверю, подозреваемый рычит, бросается на людей, пытаясь укусить». Персонажи — группа следователей и специалистов Мискатоникского университета. Дело «Оборотня из Колдуотер-Фоллз» может стать громкой сенсацией. Поэтому стоит раскрыть его без лишнего шума, пока оно не стало сенсацией всевозможных газет. Героям предстоит работать в тесном контакте с констеблем Кларком, допрашивать свидетелей, осматривать места преступления и решать, что делать с подозреваемым, который перестал быть человеком. Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу). Мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.