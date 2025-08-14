Дельфин
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург ул. Мичурина 230
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от 2800₽ до 7900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Калейдоскоп эмоций: тонкая лирика вольется в ритм вечера и тут же сменится взрывом энергии, бешеных ритмов и буйством света. В программе: специальный сет-лист, который удивит переосмысленными версиями главных хитов и новинками, которые можно услышать только на живых выступлениях. Завораживающее видео-оформление, световое шоу и присутствие живой скрипки, которая добавит новые грани в музыкальные полотна. 18:30 – открытие дверей.
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