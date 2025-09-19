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Дегустация медовухи

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Есть такая поговорка: «А я там был, мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало...» Чтобы такого не произошло, в следующую пятницу надо обязательно прийти на дегустацию медовухи от замечательных пчёлок — медоварни «Степь и ветер». Бесплатно! Мёд будет течь, а ты будешь тусоваться в Салюте и слушать про историю медоварни. А для записи нужно поставить + в комментариях https://t.me/salutbarekb/700

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