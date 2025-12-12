Разрытые могилы представляют: Возвращение легендарной серии вечеринок Death Grind Massacre. Специально для всех поклонников брутальной и быстрой музыки играют: FETAL DECAY — один из ведущих коллективов брутального смертельного метала на отечественной сцене. Впервые в Екатеринбурге за 27 лет существования. Все регалии не влезут в описание. DIACLAST — культовый Уральский коллектив впервые на сцене Синдрома. Настоящий смертельный локомотив. BASTARD YOUTH — уральская грайндкор бригада обрушит на тебя шквал скорострельных новых боевиков и избранной классики.