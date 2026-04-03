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Даша Майер, Ekatkatya, С3O4D3, Никита Гэп

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

У Даши Майер накопилось много хаус-штучек, пора задействовать их на втором этаже в пятницу. Ekatkatya углубится в папки, которые давно не обнаруживала на проигрывателях «Самоцвета». У подготовленной С3O4D3 музыки такие же красивые грани, как у зеркального шара. Подборку Никиты Гэпа хранят в секрете, про неё узнают только те, кто преодолеют полночь, стеснения и неподходящие к ситуации руководства.

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