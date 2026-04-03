У Даши Майер накопилось много хаус-штучек, пора задействовать их на втором этаже в пятницу. Ekatkatya углубится в папки, которые давно не обнаруживала на проигрывателях «Самоцвета». У подготовленной С3O4D3 музыки такие же красивые грани, как у зеркального шара. Подборку Никиты Гэпа хранят в секрете, про неё узнают только те, кто преодолеют полночь, стеснения и неподходящие к ситуации руководства.