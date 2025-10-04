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Darkness Arise Fest

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Насыщенный вечер уральского экстремального метала. Погрузись в атмосферу мрака, мощи и безумия вместе с лучшими командами региона. Участники события: BOOK of SORROW (Челябинск | Melodic Black Metal) — мрачное, мелодичное и в то же время агрессивное погружение в тёмные глубины. NATIVE in BLACK (Челябинск | Black Metal) — суровая и холодная энергия уральского блэка. NAAMATH (Челябинск | Black/Doom/Sludge Metal) — тяжелый, гнетущий звук, окутывающий туманом ужаса. INEEYY (Екатеринбург | Post/Black Metal) — экспериментальный и атмосферный пост-блэк для искателей новых границ. 19:00 — открытие дверей 20:00 — начало выступлений Вход в день концерта: 700 руб.

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