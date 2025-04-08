Fashion-лекция под винишко или не-винишко. Что будет, если встретится тёплый и холодный воздух? Закрутится торнадо. Что будет, если встретятся Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли? Закрутится торнадо, который перевернёт мир моды с ног на голову. Дали, выгуливающий муравьеда в парижском метро, надевающий на бал шляпу с гнилой селёдкой, и Скиапарелли, наглотавшаяся семян цветов, чтобы быть красивой, и придумавшая перчатки с накладными ногтями. Два эпатажных гения, чья встреча как будто предопределена судьбой, чтобы навсегда изменить представление о жизни. На встрече узнаешь, что они творили, как меняли правила игры даже в мировой политике, и кто из них носил туфли на голове. Будет весело, хулигански и супер интересно - так же, как и жили эти двое. Ведущие: Ирина Святская х Елены Бызова Запись у Софы в личные сообщения в тг Билеты: невинный - 900р, винный - 1500р