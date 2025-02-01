Электронный лейбл Crater под кураторством Андрея Янна устраивает новую вечеринку в «СЦ» по случаю нового релиза. Молодой, но набравший нешуточные обороты, лейбл Crater за день до фирменной вечеринки, выпустит релиз от VADZ, электронного музыканта и диджея из Ростова. А еще в ближайшее время слушателей ждет новая компиляция из треков приближенных к лейблу артистов. На этом стыке музыкальных событий уместно отвлечься на вечеринку! Хэдлайнером станет казанец Dakeu, сооснователь дружественного лейбла «Котел», а заведующий вечеринки и музыкального издательства Андрей Янн (Younng) презентует лайв-программу. Диджейская обойма усилена бронебойным составом из диджеев и продюсеров: Sunny G, Stomer, DB25 и Injineer. Готовься полыхать! На входе билеты дороже. Доступ: первый этаж — бесплатно, второй этаж — по браслету.