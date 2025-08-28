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Что такое Гастрофизика?

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Гастрофизика — как тебя обманывают в баре, и ты даже не догадываешься. Думаешь, вкус коктейля — это просто сочетание ингредиентов? На самом деле, на ощущения влияет гораздо больше факторов: цвет бокала, его форма, текстура льда и даже музыка, которая играет в этот момент. Это не магия, а гастрофизика — наука, которая изучает, как ожидания, зрение, слух и осязание обманывают мозг и меняют восприятие вкуса. Ты узнаешь, почему клубничный джин кажется слаще, если он в красном стакане, и как бармены используют эти секреты, чтобы выпить твой любимый напиток казалось ещё вкуснее. На лекции-знакомстве с гастрофизикой разберёшься, как использовать эти знания для создания идеальных напитков и научишься отличать настоящий вкус от «вкуса» твоего мозга. Запись с помощью бота.

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