Екатеринбургские учёные расскажут о своих свиданиях и любви к науке. Для всех влюбленных в науку ИЦАЭ Екатеринбурга устраивает вечер в формате «Что пошло не так». На ток-шоу часто разбирают научные новости, а на этот раз в рамках мероприятия люди из научного мира расскажут о своих свиданиях, забавных ситуациях в отношениях, а также по традиции обсудят научные новости. Например, на прошлых мероприятиях 14 февраля спикеры рассказывали том, как пытались научно подойти к анкете в приложении для знакомств и почему устраивали свидания на кладбищах. А ещё разбирали тематические научные новости. Так, например, участники узнали, что белые карлики в одиночестве живут дольше, но скучнее, чем в парах. В этом году в ток-шоу примут участие: Максим Кулеш, преподаватель кафедры астрономии УрФУ, младший научный сотрудник Коуровской обсерватории и популяризатор науки. Павел Гордок, преподаватель кафедры социальной философии УрФУ, исследователь современной философии. Данил Масютин, преподаватель математического анализа УРФУ, младший научный сотрудник ИММ УрО РАН. Бесплатно, по регистрации