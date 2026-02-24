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Что? Где? Что? Где?

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Почти интеллектуальное шоу, где комики отвечают на вопросы ведущего. Но главное не знание факта, а креативный подход к вопросу. Ведущего не видно, комикам не стыдно. Познавательность: 1/10 Юмор: 10/10

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