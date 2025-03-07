Узнаешь больше о парфюмерии! На мастер-классе познакомишься с ароматическими семействами, научишься определять ноты, поговоришь о тенденциях в современной парфюмерии, познакомишься с винтажными, нишевыми и люксовыми композициями и научишься подбирать духи для себя. Спикер – Алиса Новоселова, искусствоведка, автор канала о парфюмерии, настоящая гуру ароматов.