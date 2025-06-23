Приходи послушать стихи в Саду трав. В марте этого года прошла презентация сборника стихов, написанных участниками инклюзивного театрального проекта «Простые действия» в ходе лаборатории текста. Участники прочтут свои стихи и стихи любимых авторов. Инклюзивный театральный проект «Простые действия» существует на базе Ельцин Центра в Екатеринбурге и объединяет уральских актёров, музыкантов и режиссёров, включая молодых людей с особенностями ментального развития. Актёры, помимо регулярных занятий, где изучают различные практики — театральные, музыкальные, перформативные, цирковые и другие, — представляют постановки на широкую аудиторию. Регистрация обязательна.