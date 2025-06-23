Читки стихов с инклюзивным театральным проектом «Простые действия»
Сад Трав, Площадка у входа в Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Приходи послушать стихи в Саду трав. В марте этого года прошла презентация сборника стихов, написанных участниками инклюзивного театрального проекта «Простые действия» в ходе лаборатории текста. Участники прочтут свои стихи и стихи любимых авторов. Инклюзивный театральный проект «Простые действия» существует на базе Ельцин Центра в Екатеринбурге и объединяет уральских актёров, музыкантов и режиссёров, включая молодых людей с особенностями ментального развития. Актёры, помимо регулярных занятий, где изучают различные практики — театральные, музыкальные, перформативные, цирковые и другие, — представляют постановки на широкую аудиторию. Регистрация обязательна.
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