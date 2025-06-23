ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Читки стихов с инклюзивным театральным проектом «Простые действия»

Президентский центр Бориса Ельцина
Сад Трав, Площадка у входа в Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Приходи послушать стихи в Саду трав. В марте этого года прошла презентация сборника стихов, написанных участниками инклюзивного театрального проекта «Простые действия» в ходе лаборатории текста. Участники прочтут свои стихи и стихи любимых авторов. Инклюзивный театральный проект «Простые действия» существует на базе Ельцин Центра в Екатеринбурге и объединяет уральских актёров, музыкантов и режиссёров, включая молодых людей с особенностями ментального развития. Актёры, помимо регулярных занятий, где изучают различные практики — театральные, музыкальные, перформативные, цирковые и другие, — представляют постановки на широкую аудиторию. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста