Читка по книге Азар Нафиси от Открытого студийного театра. Азар Нафиси, дочь бывшего мэра Тегерана, получив образование в Америке, возвращается на родину, чтобы преподавать иранским студентам зарубежную литературу. Но гайки в закручиваются, цензура душит все, что еще живо, и занятия превращаются в тайные собрания. Пока Исламская революция гремит, девушки в гостях у Нафиси снимают хиджабы и погружаются в миры художественной литературы и учатся с её помощью заново дышать. Может ли художественная литература быть чем-то еще, кроме спутницы досуга и предмета исследования? Способна ли она связать вымысел с реальностью, примирить с ней, переосмыслить происходящее? ТЧК — театрализованные читки книг — проект Открытого студийного театра, в котором драматург Мария Жученко и режиссер Павел Киев, совместно отбирают и инсценируют крупную прозу.