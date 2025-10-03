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Читая «Лолиту» в Тегеране

Буквально
проспект Ленина, 50

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300₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Читка по книге Азар Нафиси от Открытого студийного театра. Азар Нафиси, дочь бывшего мэра Тегерана, получив образование в Америке, возвращается на родину, чтобы преподавать иранским студентам зарубежную литературу. Но гайки в закручиваются, цензура душит все, что еще живо, и занятия превращаются в тайные собрания. Пока Исламская революция гремит, девушки в гостях у Нафиси снимают хиджабы и погружаются в миры художественной литературы и учатся с её помощью заново дышать. Может ли художественная литература быть чем-то еще, кроме спутницы досуга и предмета исследования? Способна ли она связать вымысел с реальностью, примирить с ней, переосмыслить происходящее? ТЧК — театрализованные читки книг — проект Открытого студийного театра, в котором драматург Мария Жученко и режиссер Павел Киев, совместно отбирают и инсценируют крупную прозу.

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