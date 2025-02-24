В центре сюжета семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова) – школьница на грани отчисления, но неожиданно решившая взять ответственность за жизнь дочери своей преподавательницы, девочки с инвалидностью. Героиня проходит путь взросления, из закрытого и колючего подростка превращаясь в осознанного взрослого, который умеет строить доверительные связи и заботиться о себе и окружающих. Модератор встречи – киновед Вячеслав Шмыров.