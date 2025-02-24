«Чистый лист». Киноклуб. Встреча режиссёром Полиной Кондратьевой
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
В центре сюжета семнадцатилетняя Рита (Полина Цыганова) – школьница на грани отчисления, но неожиданно решившая взять ответственность за жизнь дочери своей преподавательницы, девочки с инвалидностью. Героиня проходит путь взросления, из закрытого и колючего подростка превращаясь в осознанного взрослого, который умеет строить доверительные связи и заботиться о себе и окружающих. Модератор встречи – киновед Вячеслав Шмыров.
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