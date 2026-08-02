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Чёрный ангел

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

В свете неоновых вывесок Чикаго найдено тело знаменитой певицы. Для неё эти огни стали последними софитами в этом прогнившем городе. Утром все газеты кричат об убийстве, обвинив её очередного любовника. В твою контору врывается Кэтрин Беннетт. Её муж, пианист Мартин Блэйр с талантом разрушить свою жизнь, оказался главным подозреваемым. Она готова поверить в его измену, но не в то, что он стал убийцей. Полиция собирается закрыть дело, потирая лапы в предвкушении легкого приговора. Погибшая Мэвис Марлоу обладала голосом, что растопит даже самое холодное сердце, и связями, способными разрушить чужую карьеру. Все улики сходятся к Мартину, но ты чувствуешь: это лишь верхушка айсберга. Система: Блэксед (Blacksad). Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей с игрока за одну игровую встречу (500 рублей при репосте записи). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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