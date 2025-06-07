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Чермет уходящий

Старт: остановка трамвая «Переулок Рижский» в направлении Вторчермета

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Упомяни в разговоре Вторчермет и ты, наверняка, услышишь в ответ: «А, райончик нищебродов, депрессивная окраина!». Кто-то лихо процитирует: «Мой парень гопник с Вторчермета...», третьему на ум придет знаменитый майонез, ну а совсем продвинутый вспомнит сбирискую язву 1979 года. Но если ты спросишь коренного вторчерметовца, что же такого замечательного есть в его районе, то он непременно расплывется в добродушной улыбке и скажет: «Ну как же, а Екашечка, муха, сухарь и Боря Рыжий, и еще мухомор, Витек, гряда...». Стоп, стоп, стоп!!! Это что еще за абракадабра такая, что за беспорядочный набор слов? Тебе правда интересно? Тогда не тратьте время на пустые домыслы, а отправляйся на историческую прогулку по улице Титова.

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