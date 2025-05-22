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  1. Екатеринбург
  2. События

Чем вылечить героев русской классики?

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+

Про событие

Бывало ли у тебя такое, что читаешь книгу, и становится невыносимо жаль ее персонажей? Наверняка бывало, и, возможно, особенную жалость вызывают герои русской классики. Еще бы, ведь бедняги жили в те суровые времена, когда от многих болезней не было лечения, а простой порез мог привести к смерти. Интересно, могла бы современная медицина спасти Андрея Болконского, Евгения Базарова и Анну Каренину? А какие лекарства могли бы улучшить жизнь князя Мышкина или Анатоля Курагина? На примерах героев классических произведений узнаешь: — как в XIX веке лечились от чахотки и нервных расстройств. — как пытались справиться с заражениями и болью. — и как эти проблемы решаются сегодня. Обсудишь литературу и историю, химию и медицину вместе с химиком и автором канала «Глупые вопросы» Верой Мусияк.

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