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«Человек, который спит»: обсуждение киноотсылок в творчестве Zean Zack’а

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Приходи на встречу, где вместе с куратором выставки «забывай меня Не» Лизой Бебениной рассмотришь какими образами из кино и сериалов вдохновлялся художник Zean Zack при создании произведений. В рамках обсуждения: — Анализ цитирования фильма Бернара Кейзанна «Человек, который спит» (1974 г.), отразившихся в одноимённой работе художника. — Разбор картины «Кто убил Лору Палмер?!», связанной с культовым сериалом «Твин Пикс» Дэвида Линча и Марка Фроста. — Обсуждение других кинематографических отсылок, которые можно найти в произведениях автора. После обсуждения Лиза Бебенина проведет экскурсию по выставке, чтобы раскрыть дополнительные смыслы и скрытые детали экспозиции.

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