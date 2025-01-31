Приходи на встречу, где вместе с куратором выставки «забывай меня Не» Лизой Бебениной рассмотришь какими образами из кино и сериалов вдохновлялся художник Zean Zack при создании произведений. В рамках обсуждения: — Анализ цитирования фильма Бернара Кейзанна «Человек, который спит» (1974 г.), отразившихся в одноимённой работе художника. — Разбор картины «Кто убил Лору Палмер?!», связанной с культовым сериалом «Твин Пикс» Дэвида Линча и Марка Фроста. — Обсуждение других кинематографических отсылок, которые можно найти в произведениях автора. После обсуждения Лиза Бебенина проведет экскурсию по выставке, чтобы раскрыть дополнительные смыслы и скрытые детали экспозиции.