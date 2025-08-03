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Человек-должник и призрак возможностей: обратная сторона капитализма

Био Шмио, улица Малышева, 61

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция будет посвящена философскому разбору современного субъекта, сформированного логикой долга, постоянной самооптимизации и веры в бесконечные возможности. Рассмотришь, как капитализм перестал быть просто системой производства и превратился в систему управления желаниями, надеждами и телами. В центре внимания — фигура «человека-должника», который больше не должен банку, а должен себе: быть успешным, продуктивным, счастливым. Но что стоит за этим внутренним кредитом? Почему возможность стала формой давления? Через идеи Ницше, Фуко, Лазаретто, Берланта и других мыслителей проследишь, как выгорание, тревожность и чувство вины стали структурными элементами современной жизни. Запись через телеграм-бот.

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