Лекция будет посвящена философскому разбору современного субъекта, сформированного логикой долга, постоянной самооптимизации и веры в бесконечные возможности. Рассмотришь, как капитализм перестал быть просто системой производства и превратился в систему управления желаниями, надеждами и телами. В центре внимания — фигура «человека-должника», который больше не должен банку, а должен себе: быть успешным, продуктивным, счастливым. Но что стоит за этим внутренним кредитом? Почему возможность стала формой давления? Через идеи Ницше, Фуко, Лазаретто, Берланта и других мыслителей проследишь, как выгорание, тревожность и чувство вины стали структурными элементами современной жизни. Запись через телеграм-бот.